مواقع لقوات إيرانية تتعرض للقصف في حلب ودير الزور والنظام السوري ينفي

المناطق - وكالات

تضاربت الأنباء حول وقوع انفجارات في قواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة حلب شمال سوريا، وفي دير الزور شرقها، مساء السبت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية: “كل ما يتم تداوله عن قصف على مواقع -للقوات الصديقة- جنوب حلب عاراً عن الصحة تماماً، ولا صحة أيضاً لما يتم تداوله لدى بعض وسائل الإعلام المغرضة حول قصف جوي لمواقع تابعة للجيش السوري في ريف دير الزور شرق سوريا”.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للسلطات السورية أن “فرق الهندسة العسكرية قامت بتفجير ألغام وعبوات ناسفة في سفح تل التينة بين عين عسان وعزان جنوب حلب، ونقلت صفحات أخرى بأن ماس كهربائي حدث في منطقة جبل عزان”.

من جانبه، قال قائد عسكري في المعارضة السورية إن “طيران يعتقد أنه إسرائيلي شن عدة غارات أدت الى تدمير قاعدتين كاملتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني، الأولى في جبل عزان بريف حلب الجنوبي والثانية في جنوب دير الزور”، مؤكداً “سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف حزب الله العراقي ولواء باقر”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “عشرات السيارات تقوم بنقل الجرحى والقتلى من قاعدة جبل عزان، ومعلومات أولية عن مقتل أكثر من عشرين ضابطاً إيرانياً كانوا متواجدين في اجتماع بالقاعدة”.