“وزارة الصحة” تنفي توقف برامج الخصخصة

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ذكرت صحيفة “المدينة” نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة في وزارة الصحة، أن برامج الخصخصة لم تتوقف وأن كل ما يتردد حول هذا الموضوع شائعات.

وأكدت أن الوزارة تسير وفق الخطة المعلن عنها، مشيرة إلى أن الوزارة ستستعين في وكالة التحول بقيادات سابقة عملت بالوزارة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وبينت أن الوزارة سوف تبدأ ضمن برامج الخصخصة، بشراء الخدمة أولا من الشركات في أقسام المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات التموين والتوريد وغيرها من البرامج بدلا من أن تكون الوزارة مشغلا لها، وفي مرحلة تالية يتم تأهيل الكيانات الصحية الكبرى لخطة التحول من خلال تأسيس شركات قابضة مملوكة للدولة.

من جانبه أوضح الدكتور منصور الهجلة، مدير التشريعات والأنظمة بمكتب الرؤية بالوزارة أن أهم ثلاثة مشروعات للتحول ليست “خصخصة”، وإنما تشمل التحول المؤسسي إلى شركات، وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع العام والخاص PSP.

وأشار إلى أن الخصخصة تعنى نقل ملكية الأصول أو بعضها للقطاع الخاص، بينما “التحول إلى شركات” ليس كذلك؛ لأن الملكية تبقى للدولة كشركات حكومية، مبينا أن ذلك لا يمنع من أن تكون قابلة وجاهزة للتخصيص متى ما اقتضت المصلحة ذلك.