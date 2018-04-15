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الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الاجتماع التحضيري للمخيم الكشفي العالمي 24 بأمريكا

الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الاجتماع التحضيري للمخيم الكشفي العالمي 24 بأمريكا
http://almnatiq.net/?p=566681
المناطق - فرجينيا

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء أمس مشاركتها في الاجتماع التحضيري لرؤساء اللجان والوفود المشاركة في المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرون، والذي سيقام في محمية سشوف بكتل، في ويست فرجينيا في الفترة من 22 يوليو 2019 وحتى 2 أغسطس 2019 ، ، وقد تضمن الاجتماع الذي عقد غرب ولاية فرجينيا الامريكية وحضره 150 مسئولاً كشفياً تنظيم عدد من ورش العمل وبعض الزيارات المتعلقة بأعمال المخيم ، ومناقشة احتياجات الدول المشاركة .

 ويُعد المخيم الكشفي العالمي (WSJ) أكبر حدث منتظم تنظمه المنظمة العالمية للحركة الكشفية (WOSM) ، حيث يجمع ما يصل إلى 50.000 من الكشافة من أكثر من 150 دولة حول العالم ، وهو حدث تعليمي لتعزيز السلام والتفاهم بين الشباب من مختلف الثقافات ، ويتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات ، وتكون فيه المشاركة مفتوحة للشباب المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاماً ، وقادة الوحدات الكشفية الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فصاعداً ، بالإضافة الى اعضاء فريق الخدمة الدولي  ist والذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر .

وكانت المخيمات الكشفية العلمية قد بدأت عام 1920 م ، حيث أقيم  المخيم الكشفي العالمي الأول خلال الفترة 30 يوليو  إلى 8 أغسطس عام 1920، واستضافته المملكة المتحدة في لندن، وشارك فيه 8000 كشاف من 34 دولة ، فيما بدأت الكشافة السعودية المشاركة في تلك المخيمات بدأ من المخيم الكشفي العالمي الحادي عشر الذي أقيم في اليونان عام 1962م.

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