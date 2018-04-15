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المنطقة الشرقية تتزين بالأعلام وبعبارات الترحيب بضيوف القمة العربية الـ 29

المنطقة الشرقية تتزين بالأعلام وبعبارات الترحيب بضيوف القمة العربية الـ 29
http://almnatiq.net/?p=566703
المناطق - واس

تزينت الطرق الرئيسة والشوارع والميادين والساحات بالمنطقة الشرقية بأعلام الدول العربية واللوحات والعبارات الترحيبية بأصحاب الفخامة والسمو قادة الدول العربية المشاركين في أعمال القمة العربية في دورتها الـ 29 التي تنطلق اليوم بمدينة الظهران .
حيث قامت أمانة المنطقة الشرقية بتركيب أكثر من خمسة الأف علم توزعت بين أعلام المملكة وأعلام الدول المشاركة في أعمال القمة ، إضافة إلى تركيب أكثر من 1000 لوحة ترحيبية بالضيوف موزعة في الطرق الرئيسة لحاضرة الدمام والجسور والشوارع المؤدية لمقر انعقاد القمة ، كما زينت الميادين والطرق من خلال زراعة حوالي 3 ملايين شتلة من الورود والزهور الفصلية والأشجار .
هذا إلى جانب الميادين التي امتلأت بتنسيقات جمالية من الأزهار والمساحات الخضراء والمجسمات الهندسية المبهرة التي تجذب أنظار المارين وتضفي جمالًا وحياةً على شوارع حاضرة الدمام .
وقد أنهت أمانة المنطقة الشرقية كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف القمة في وقت سابق حيث جندت كافة طاقاتها البشرية والالية للتنفيذ تلك الأعمال ، في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ، وبمتابعة من معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير .

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