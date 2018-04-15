وفاة الطفلة “ترف” التي تعرضت لعتداء من خادمة اثيوبية بـ الخرج

الخرج - أشرف العصيمي

توفيت الطفلة “ترف” التي اتهمت اسرتها قبل أيام عاملة منزلية من الجنسية الإثيوبية بالاعتداء على طفلتهم التي تبلغ من العمر سنة واحدة عبر إدخالها في حاوية صغيرة للملابس وتغطيتها ببطانية ما تسبب في نقلها للمستشفى في حالة حرجة وإيداعها في العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج ومن ثم نقلها لمدينة الملك سعود الطبيه الي ان توفيت.

واوضح والد الطفلة سلطان العنزي لصحيفة المناطق ان ابنته توفيت فجر اليوم الأحد .

الجدير بالذكر ان الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الواقعة والاتهامات الموجهة للخادمة وجرى ايقافها ومازالت رهن التحقيق.

صحيفة المناطق تتقدم باحر التعازي لأسرة الطفله ترف. ‏