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تخريج الدفعة السادسة من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بكليات محافظة وادي الدواسر

تخريج الدفعة السادسة من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بكليات محافظة وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=566709
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

برعاية معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أ. د عبدالعزيز بن عبدالله الحامد وبحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد أقيم مؤخراً حفل تخريج الدفعة السادسة من طالبات كليات الجامعة بمحافظة  وادي الدواسر ، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم ، ثم ألقت وكيلة  الجامعة الدكتورة بشرى الحماد كلمة رحبت فيها بالخريجات وأمهاتهن ، وقدمت شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الآمين على ما تلقاه الجامعة من دعم سخي في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة ، ، ودعت الخريجات إلى ضرورة تعمير الوطن والرقي به بالعمل والإنجاز والمباهاة بمكتسباته ، مضيفة أن على الخريجات الافتخار  بأنفسهن ، وبما بذلنه من تعب مكنهن  من الوصول إلى مرحلة الحصاد وقطف الثمار ، وأن عليهن الاستمرار في التواصل مع جامعتهن لإفادتها من خبراتهن التي سيكتسبونها مستقبلا .

إثر القيت كلمة الخريجات ، تناوبن على إلقائها نيابة عنهن الخريجتان  ريم بنت عبد العزيز القنام ، التي أعربت فيها عن شكر وتقدير كافة الخريجات لوكيلة و للقائمين على أمر التعليم بالمملكة لدعمهم المستمر لبرامج الجامعة وتحفيزهم للطالبات ، مبرزة الجهود الكبيرة لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور ، ومقدمة التهنئة لزميلاتها الخريجات ، وداعية لمزيد من العمل لخدمة وطنهم العزيز ، فيما بدأت الخريجة العنود بنت قبلان الحزيمي، كلمتها بتوصية لزميلاتها أكدت فيها على ضرورة استكمال مسيرة التعليم لاعتلاء سلم المجد والارتقاء بالوطن .وأعقب ذلك إعلان النتيجة النهائية للخريجات ، واللاتي بلغ عددهن ٥٦٧ خريجة من مختلف الكليات الثلاث ، وتم تكريم الحاصلات على مراتب الشرف الأولى والثانية وجميع الخريجات من قبل وكيلة الجامعة ومساعدات العمداء.

وقد أقيم على هامش الاحتفال معرضا نظمته كلية العلوم الطبية التطبيقية تحت عنوان ” يوم المهنة الأول ”  ، افتتحته وكيلة الجامعة وأبدت إعجابها به وبفكرته .

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