الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط

المناطق - واس

التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق ‏الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.‏

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال القمة العربية الـ 29 المنعقدة بمدينة الظهران ‏بالمملكة العربية السعودية، مناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والتطورات العامة في المنطقة.‏

وقال الرئيس اليمني، خلال اللقاء إن بلاده تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة ‏المجتمع الدولي له لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.‏

من جانبه أشار المبعوث الروسي إلى أن لقائه مع الرئيس اليمني يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء ‏والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.‏

‏ وأكد بوغدانوف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- استعداد روسيا لأي دور يخدم السلام في ‏اليمن وأمنه واستقراره.. مجدداً موقفها الداعم له ولشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه ‏وتطلعاته.‏