التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال القمة العربية الـ 29 المنعقدة بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، مناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والتطورات العامة في المنطقة.
وقال الرئيس اليمني، خلال اللقاء إن بلاده تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي له لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.
من جانبه أشار المبعوث الروسي إلى أن لقائه مع الرئيس اليمني يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.
وأكد بوغدانوف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- استعداد روسيا لأي دور يخدم السلام في اليمن وأمنه واستقراره.. مجدداً موقفها الداعم له ولشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته.
الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط
التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
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