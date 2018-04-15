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الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط

الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=566712
المناطق - واس

التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق ‏الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.‏
وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال القمة العربية الـ 29 المنعقدة بمدينة الظهران ‏بالمملكة العربية السعودية، مناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والتطورات العامة في المنطقة.‏
وقال الرئيس اليمني، خلال اللقاء إن بلاده تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة ‏المجتمع الدولي له لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.‏
من جانبه أشار المبعوث الروسي إلى أن لقائه مع الرئيس اليمني يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء ‏والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.‏
‏ وأكد بوغدانوف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- استعداد روسيا لأي دور يخدم السلام في ‏اليمن وأمنه واستقراره.. مجدداً موقفها الداعم له ولشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه ‏وتطلعاته.‏

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