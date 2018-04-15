جمعية كنوز تدعم الأسر المنتجة في كلاسيك القصيم

المناطق - بريدة

للمساهمة في تحقيقِ أهداف رؤية 2030 لدعم الأسر المُنتِجة وتمكين المرأة من أداء عملها وتحقيق أهدافها على كافة الأصعدة ، تشارك جمعية كُنُوز لدعم الأسر المنتجة بالقصيم مشاركة فاعلة ومثالية دعماً للأسر المنتجة وإيجاد منافذ إقتصاديه لهن على كافة الأصعده ، فبين ردهات مهرجان القصيم للسيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة تجلت إبدعات الأسر المنتجة في تقديم عدد من المهارات كالمشغولات والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية ، إذ تعد مشاركتهن في المهرجانات والفعاليات المجتمعية بادرة مثالية تترجم ترابط المجتمع بمختلف أطيافه .





يذكر أن الجمعية تأسست برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم , لدعم الأسر المُنتِجة بمنطقة القصيم ، والتي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل.