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قصص نجاح ومبادرات في أول أيام ملتقى شباب السيل بالطائف

قصص نجاح ومبادرات في أول أيام ملتقى شباب السيل بالطائف
http://almnatiq.net/?p=566754
الطائف - عادل الزهراني

انطلق  الملتقى الشبابي الأول بالسيل الكبير وسط حضور ملفت  من أبناء السيل الكبير وقد  بدأت الفعاليات منها التطويرية والتثقيفية وهى  الأولى من نوعها في المنطقة وشملت  ثلاث أقسام اول قسم يشمل عدة أركان منها ركن قصص النجاح تواجدت فيه بعض السير الذاتية لبعض الشخصيات الناجحة والملهمة من المنطقة وبعض الشخصيات الأخرى وركن التطوع وركن روّاد المستقبل وغيرها من الأركان والقسم الثاني كان مصنع الأفكار وتقام فيه دورة مبسطة كيف تفكر وتبدع وتصنع تحت رعاية المهندس تركي الثبيتي والقسم الثالث اقيمت فيه دورة بعنوان اكتشف ذاتك للدكتور عبدالرحمن الحمد حظيت بتفاعل وحضور كبير وانتهت الفعاليات بسحوبات على أجهزة أيفون وعدة جوائز أخرى وتستمر فعاليات الملتقى يومياً حتى
يوم الثلاثاء ٨/١/ 1439هـ
كموعداً لحفله الختامي الذي سوف يشرف حضوره قيادات تعليمية وإدارية

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