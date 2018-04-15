التايكوندو السعودي الأول عربياً

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وصلت بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب أمس للرياض بعد خوضه غمار بطولة العالم للشباب التي أقيمت بتونس والتصفيات المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة من ٥إلى ١٣ إبريل الجاري وحقق الأخضر الشاب الميدالية البرونزية في الصراع العالمي عن طريق علي المبروك وزن ٧٨كجم فيما تأهل اللاعب هشام الدوخي إلى اولمبياد الأرجنتين ٢٠١٨م وبذلك يحتل المنتخب السعودي المرتبة الأولى على صعيد المنتخبات العربية في التصنيف العالمي . وتواجد مع المنتخب في تونس رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري ورأس البعثة الأستاذ ابو بكر كردي .وأشرف على التدريب الوطنيان فهد الدويسان ومحمد سعد القحطاني مدربا الفئات السنية والألماني عزيز أشرقي المشرف على الجهاز الفني للمنتخبات .وكان في إستقبال البعثة منسوبي الاتحاد السعودي للتايكوندو .