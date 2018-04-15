شاهد.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم ؟

شاهد.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم ؟

أبرز المواد
شاهد .. تجدد القصف والغارات في سوريا.. وضربات على مواقع إيرانية

شاهد .. تجدد القصف والغارات في سوريا.. وضربات على مواقع إيرانية

أبرز المواد
المرصد السوري يكشف “مفاجأة” عن المواقع المستهدفة

المرصد السوري يكشف “مفاجأة” عن المواقع المستهدفة

أبرز المواد
قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

أبرز المواد

أمير الكويت يصل إلى المنطقة الشرقية للمشاركة في أعمال القمة العربية

أمير الكويت يصل إلى المنطقة الشرقية للمشاركة في أعمال القمة العربية
http://almnatiq.net/?p=566760
المناطق - واس

وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى المنطقة الشرقية اليوم ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29 .
وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي المرافق لسمو أمير دولة الكويت خلال الزيارة ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، والشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة , ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير , وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي , ومندوب عن المراسم الملكية.

روابط ذات صلة

سعاد الصباح: رغم المحاولات لدفع الخريطة الخليجية لتكون في عنق الزجاجة.. إلا أن مياه الخليج ستبقى عربية دافئة

سعاد الصباح: رغم المحاولات لدفع الخريطة الخليجية لتكون في عنق الزجاجة.. إلا أن مياه الخليج ستبقى عربية دافئة
مذكرة سرية: أبل اعتقلت 12 موظفا

مذكرة سرية: أبل اعتقلت 12 موظفا
التدريب التقني يطلق نظام “رايات الإلكتروني”

التدريب التقني يطلق نظام “رايات الإلكتروني”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*