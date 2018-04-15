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قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

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رئيس جمهورية جيبوتي يصل للمنطقة الشرقية

رئيس جمهورية جيبوتي يصل للمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=566763
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية اليوم، للمشاركة في أعمال القمة العربية ال29.
وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن عبدالله الداود، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.

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