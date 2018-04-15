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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيسة وزراء بريطانيا

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيسة وزراء بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=566766
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
تم خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث الجهود المبذولة لحلها ومعالجتها.

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