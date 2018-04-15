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التدريب التقني يطلق نظام “رايات الإلكتروني”

التدريب التقني يطلق نظام “رايات الإلكتروني”
http://almnatiq.net/?p=566769
المناطق - واس

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع نظام “رايات”، الذي يمكن المدرب والمتدرب من الوصول للخدمات التدريبية بأفضل الممارسات الإلكترونية بكل يسر وسهولة، حيث تم تطبيقه في المرحلة الأولى مع بداية الفصل التدريبي الأول للعام 1438 / 1439في جميع الكليات التقنية بالمملكة، وسيتم تطبيق النظام على المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد في مرحلته الثانية التي ستكون في العام التدريبي القادم.
ويعـد النظام من أحدث المشاريع المقدمة بالمؤسسة لتطوير الأنظمة الإلكترونية المقدمة لخدمات المتدربين بوحدات المؤسسة “الكليات والمعاهد”، كما يعد هذا النظام من أحدث الأنظمة المطبق في الجامعات على مستوى العالم.
وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن نظام “رايات” يهدف لتطبيق نظام عالمي يتبع أفضل الممارسات في مجال التعليم التدريب، ويعد حلقة وصل بين المدربين والمتدربين بأحدث الأنظمة المتبعة عالمياً، مشيراً إلى أن النظام يوفر قاعدة بيانات موحدة تحوي بيانات المقررات والمناهج والخطط والمتدربين والمدربين، إضافة إلى التحول للنظام الالكتروني لعملية التدريب كاملة، ودقة وجودة البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية التدريبية، إضافة إلى ربط النظام بتطبيقات الأجهزة الذكية، مع إمكانية تتبع المسار التدريبي إلكترونيًا، والمساهمة المستمرة في تطوير العملية التدريبية من خلال الإحصائيات الدقيقة.
وأشار الزهراني إلى أن المؤسسة تسعى من خلال رايات إلى الدقة والجودة في الخدمات المقدمة، ورفع جودة الدراسات والبيانات من خلال التغذية الراجعة، إضافة إلى قياس نسبة الرضا لدى المتدربين والمدربين والموظفين بالمؤسسة، والعمل على جذب عدد أكبر من المتدربين لسهولة النظام، إضافة إلى الرقي بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية.
ويأتي هذا النظام انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطبيق أفضل الأنظمة والتطبيقات بشكل إلكتروني مواكب للتطورات الحديثة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، بشأن التعاملات الإلكترونية وحرصاً منها على أتمتة جميع الخدمات، وذلك إيماننا منها أن المتدرب هو المحور الأساسي في التدريب إذ تسعى المؤسسة جاهدةً لتذليل الصعاب وجعل كل ما يقدم في خدمة العملية التدريبية.

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