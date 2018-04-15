العروض الشبابية في “كلاسيك القصيم” مالك مكان

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حرصت اللجنة المنظمة لمهرجان القصيم للسيارات التراثية والكلاسيكية “كلاسيك القصيم 2” على شمولية فعاليات المهرجان وتنوعها لتحاكي تطلعات كافة شرائح الزوار ، وذلك من خلال تقديم فعاليات ترفيهية مشوقة ، حيث حظي الزوار الشباب والذين يشكلون الغالبية العظمى من زوار المهرجان بفعاليات مشوقة تدغدغ مشاعرهم عبر عروض تنافسية تنفذها فرقة احترافية في الدرفت والرول سكيت وعروض الدراجات النارية والدراجات الهوائية .

وأشار مشرف الفعاليات الشبابية وليد الأحمد أنه خصص ساحة كبيرة لهذه العروض التي لاقت اهتمامً بالغاً من قبل الزوار ولاسيما الشباب ، حيث تحتوي هذه الساحة الكثير من العروض الشيقة التي يقدمها محترفون سعوديون ، مبيناً أن عروض الدرفت من خلال تنافس عدد من سائقي سيارات الدرفت أمام الالاف من المتفرجين ، في محاولاتهم لإبهارهم عن طريق عروض لمهاراتهم الاستثنائية التي تظهر روح المنافسة العميق ومهارتهم في التحكم على السيارة بشكل احترافي .

وأضاف أن من ضمن عروض الفعالية عروض ( الرول سكيب ) حيث اشتملت العروض على القفز على الرام مسافات طويلة ، والقفز فوق حديد على شكل دائرة من اللهب والنيران ، كما لاقت عروض المهارات عبر الدراجات النارية والدراجات الهوائية تفاعل واستحسان الحضور بفضل الاستعراضات المهارية التي يقدمها المشاركون ، مشيداً بنجاح الفعالية من خلال ماتقدمه فرق ( بانشي القصيم ، رسين قون ، أكاديمية موهبة ، لتس قو ) حتى أصبحت مطلباً متكرراً من الزوار الذين جعلوا تلك العروض تتصدر مواضيع حساباتهم في برامجهم الاجتماعية .