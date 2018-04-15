بلدية صفوى تزيل أكثر من 120 لوحة إعلانية و ٧٠ سيارة تالفة

القطيف - المناطق

نفذت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف حملة لإزالة المطبات العشوائية والمباسط المخالفة والملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية والأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية بمدينة صفوى والأوجام وأم الساهك وتوابعها، والتي تشوه المظهر العام، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري (#تحسين_المشهد_الحضري #كذا_أحلى)، التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الامانات والبلديات بالممكلة.

وأوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف بن عبدالله القحطاني أن الحملة أسفرت عن إزالة (120) لوحة إعلانية و(78) مطب عشوائي مخالف في عدد من الأحياء و (٧٠) سيارة تالفة، مؤكدا أن الهدف من الحملة هو إزالة العشوائيات تفعيلا لمبادرة إزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري، وسعي البلدية في تنظيم وضع الإعلانات واللوحات بشتى أنواعها بشكل لا يؤثر على مستخدمي الطرق ولا يسيء للمظهر الحضاري للمدينة.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة، داعيا لضرورة تعرف الأهالي لشروط وضع المطبات، وتقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتركيب اللوحات الإعلانية، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك لتجنب العقوبات الجزائية المقررة بحق المنشآت التي تقوم بتركيب اللوحات العشوائية بدون ترخيص نظامي من البلدية، مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.