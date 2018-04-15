خادم الحرمين يستقبل رؤساء وقادة الدول المشاركة بالقمة العربية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرؤساء والزعماء المشاركين فى القمة العربية بدورتها التاسعة والعشرين والمقامة فى الظهران.

وانطلقت أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، الثلاثاء الماضى، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.