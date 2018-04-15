احدث الأخبار

بدء أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين بالظهران
أبرز المواد
 تاريخ القمم العربية الطارئة والعادية..الأسباب والدول المشاركة
أبرز المواد
 إثراء.. تحفة معمارية تستضيف أهم اجتماع عربي
أبرز المواد
 تعليق الدراسة غدا بالجبيل الصناعية لختام درع الخليج
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يلتقي مدير وكالة الانباء السعودية بالمنطقة
منطقة تبوك
 خادم الحرمين يستقبل رؤساء وقادة الدول المشاركة بالقمة العربية
أبرز المواد
 بوتين يوجه رسالة إلى قادة الدول العربية في قمة الظهران
أبرز المواد
 مدني الخرج يغلق منشآت مخالفة لتعليمات ومتطلبات السلامة
منطقة الرياض
 بلدية صفوى تزيل أكثر من 120 لوحة إعلانية و ٧٠ سيارة تالفة
المنطقة الشرقية
 إنجاز أول بحث تطبيقي لمركز الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود للأبحاث والتدريب 
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يدشن غداً مبنى جمعية “أسرة ” ببريدة
منطقة القصيم
 حظر بلاغات الهروب ضد الحاصلين على “الخروج النهائي”.. نقل الخدمة بدون انتظار
منطقة تبوك
قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

أبرز المواد
شاهد .. تجدد القصف والغارات في سوريا.. وضربات على مواقع إيرانية

شاهد .. تجدد القصف والغارات في سوريا.. وضربات على مواقع إيرانية

أبرز المواد
المملكة : العجز الأممي منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين

المملكة : العجز الأممي منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين

أبرز المواد
إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان المحتل.. وتعلن المسؤولية عن ضرب المواقع الإيرانية بسوريا

إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان المحتل.. وتعلن المسؤولية عن ضرب المواقع الإيرانية بسوريا

أبرز المواد

خادم الحرمين يستقبل رؤساء وقادة الدول المشاركة بالقمة العربية

خادم الحرمين يستقبل رؤساء وقادة الدول المشاركة بالقمة العربية
http://almnatiq.net/?p=566855
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرؤساء والزعماء المشاركين فى القمة العربية بدورتها التاسعة والعشرين والمقامة فى الظهران.

وانطلقت أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية فى دورتها التاسعة والعشرين، الثلاثاء الماضى، على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، تلاها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة يوم الخميس الماضى، والذى اعتمد مشروع جدول أعمال القمة بعد مناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.

روابط ذات صلة

بدء أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين بالظهران

بدء أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين بالظهران
تاريخ القمم العربية الطارئة والعادية..الأسباب والدول المشاركة

تاريخ القمم العربية الطارئة والعادية..الأسباب والدول المشاركة
إثراء.. تحفة معمارية تستضيف أهم اجتماع عربي

إثراء.. تحفة معمارية تستضيف أهم اجتماع عربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*