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أمير تبوك يلتقي مدير وكالة الانباء السعودية بالمنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير وكالة الانباء السعودية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=566858
المناطق - تبوك:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك منذر بن محمد العمراني بمناسبة تعينيه مديراً لوكالة الانباء السعودية بالمنطقة وفِي بداية اللقاء هنأ سموه العمراني بهذه الثقة متمنياً له التوفيق في عمله والإسهام في تطوير عمل وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة لترتقي إلى الجهود الرائعة التي تبذلها، بمتابعة معالي وزير الثقافة والإعلام ومعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، اللذين يسهمان في تذليل الصعاب التي تحول دون تطوير العمل.

من جانبه رفع العمراني شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته النيرة ومتابعته الدائمة, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون نبراساً له ولزملائه لتحقيق الأهداف المنشودة .

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