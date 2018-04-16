مقتل 13 عنصرا من الحوثي ‏في معارك مع الجيش اليمني بتعز

قُتل نحو ثلاثة عشر من ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في معارك مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز.
وقال مصدر عسكري ، يمني ، إن معارك نشبت بين الجانبين إثر هجوم فاشل شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة والأقْيُوس بمديرية الُصلو.
وأضاف ، المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية ، أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.
وأفاد مصدر ميداني أن الغارات استهدفت تعزيزات وتجمعات الميليشيات في مناطق حَوَاصْ ووادي رَسْيَان والصلَبَه أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها .
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