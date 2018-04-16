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مقتل 13 عنصرا من الحوثي ‏في معارك مع الجيش اليمني بتعز

http://almnatiq.net/?p=566868
المناطق - الرياض

قُتل نحو ثلاثة عشر من ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏الموالية لإيران في معارك مع قوات الجيش اليمني، في ‏مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز.‏

وقال مصدر عسكري ، يمني ، إن معارك نشبت بين ‏الجانبين إثر هجوم فاشل شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع ‏يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة والأقْيُوس ‏بمديرية الُصلو.‏

وأضاف ، المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي ‏للقوات المسلحة اليمنية ، أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم ‏الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة ‏في الأرواح والعتاد.‏

من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة ‏غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثي ‏الانقلابية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.‏

وأفاد مصدر ميداني أن الغارات استهدفت تعزيزات ‏وتجمعات الميليشيات في مناطق حَوَاصْ ووادي رَسْيَان ‏والصلَبَه أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ‏الميليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها .‏

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