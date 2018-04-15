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بناء على دعوة من معالي رئيس مجلس الشورى

أمير عسير يوجه وفد من مجلس المنطقة لزيارة مجلس الشورى

أمير عسير يوجه وفد من مجلس المنطقة لزيارة مجلس الشورى
http://almnatiq.net/?p=566889
المناطق _ عسير

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير  رئيس مجلس المنطقة , وفد من أعضاء المجلس لزيارة مجلس الشورى .

 وذلك بناء على  دعوة من معالي  رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك في ضوء توجيهات وزارة الداخلية لتفعيل آليات الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق , لرفع مستوى العمل المشترك .

 وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون والتكامل بين المجلسين , واستمرارية العمل المشترك فيما يخدم  المصلحة العامة , وحرص سمو أمير منطقة عسير على مثل  هذه الزيارات واللقاءات  لما لها  من مردود  إيجابي  وأثر كبير لما يخدم المنطقة في كافة مجالات التنمية .

كما أن وفد مجلس منطقة عسير المكلف بالزيارة يوم الثلاثاء القادم 1/8/1439هـ  –  17/4 2018م ,

سبق اجتماعه بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز  نائب أمير المنطقة  وقُدم عرض تفصيلي وتوضيحي لأهم التحديات والاحتياجات  التنموية للمنطقة

 وأكد سمو نائب أمير منطقة عسير على أهمية  العمل ضمن روح الفريق الواحد وتحسين آليات العمل التنفيذي والمتابعة .

مشيرا إلى ما توليه القيادة  الرشيدة – أيدها الله- , من اهتمام ودعم لمناطق المملكة ومنها منطقة عسير لتحقيق ما نتطلع إليه جميعا في ظل الرؤية الوطنية الشاملة 2030 م

 

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