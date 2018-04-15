أمير نجران يثّمن مبادرات شركة الاتصالات بالحد الجنوبي

المناطق _ نجران

ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المبادرات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لمساندة المرابطين على الحد الجنوبي، وتعزيز خدماتها للقوات العسكرية في المنطقة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، بحضور نوّاب الرئيس ومديري العموم بالشركة، حيث أكّد سموه أن الرجال المرابطين على الحد الجنوبي، يستحقون من الجميع كل غالٍ ونفيس، لطالما ضحوا بأنفسهم في سبيل الدين ثم المليك والوطن.

وعرض الرئيس التنفيذي للشركة الخدمات التي جرى تقديمها للمرابطين على الحدود، والعروض الاستثنائية، مبيّنا أن هذا واجب وطني تفخر الشركة بأدائه، بلا فضل ولا منّة.