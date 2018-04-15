أمانة عسير تزيل أكثر من 8370 م2 من الأحواش المخالفة و 19 هيكلا تالفاً

المناطق _ عسير

أسفرت مبادرة معالجة التلوث البصري التي تنفذها أمانة منطقة عسير عن إزالة نحو 19 سيارة وهيكلا تالفا من شوارع الأحياء بمدينة أبها ، وذلك خلال الأسبوع الأول منذ انطلاقتها .

و أوضح المتحدث الرسمي للأمانة منطقة عسير م . سعيد محمد الشهراني بأن الامانة ممثلة بأمين منطقة عسير م . عبدالله المصلح يتابع سير أعمال و انجازات المبادرة بحرص منه شخصياً و التي بدأت أعمالها منذ اسبوع .

وقال الشهراني أن هذه المبادرة جاءت ضمن مبادرة برنامج مدينتي 2018 م لتتوافق مع برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، و التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، اضافة الى تحسين المشهد الحضري في المنطقة .

مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام واللوحات الدعائية المخالفة والسيارات التالفة والمهملة في الشوارع والميادين و التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري بمنطقة عسير .

وأشار الى أن مبادرة معالجة التشوه البصري قامت بأولى اعمالها منذ الاسبوع الماضي حيث اسفرت عن اعادة دهان اكثر من 1000 م من الجدران في مواقع مختلفة بمدينة ابها و ذلك في اطار اعمال المبادرة على تحسين المشهد الحضري ، فيما تم ازالة نحو 19 سيارة و هيكلا تالفا من الشوارع و الاحياء بمدينة ابها اضافة الى ازالة 5 مظلات مخالفة و 23 موقع للباعة الجائلين و83 من الاكشاك و عربات الاطعمة المخالفة كما تم ازالة اكثر من 8370 م2 من الأحواش المخالفة .

و اكد الشهراني بأن الحملة ستكون مستمرة لتحقيق الأثر الكبير و ذلك عبر معالجة المظاهر المسببة للتلوث البصري بكافة أشكاله .