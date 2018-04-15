تعليم المدينة يحصد ثلاثة مراكز أولى في مسابقة الوزارة للقرآن والسنة ” تدبر “

حقق طلاب تعليم المدينة المنورة الثلاثة المراكز الأولى في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ” تدبر ” ، في فروع مسابقة القرآن الكريم الثلاثة ، وذلك في حفل ختام منافسات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (بنين – بنات) ، الذي أقيم مساء يوم الأربعاء : 25 / رجب / 1439 هـ باستضافة إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ، ورعاه نيابة عن وزير التعليم المشرف العام على مركز الوعي الفكري بالوزارة الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس ، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي ومدير التوعية الإسلامية بالوزارة نبيل البدير .

وفي ختام الحفل كرّم الدكتور الرويس الرعاة الرسميين للمسابقة والإدارات التعليمة المشاركة والمنظمة، والفائزين من المعلمين والطلاب بهذه المسابقة ؛ حيث فاز بـ ” سيارة ومبلغ مالي ” صاحب المركز الأول “المعلم “عادل بن محمد الحارثي من تعليم بيشة ، فيما حصل الفائز بالمركز الأول من الطلاب ” الطالب ” سلمان بن طاهر عبد الحكيم من تعليم المدينة على ” سيارة ومبلغ مالي ” أيضاً، وحصل بقية الفائزين في كافة فروع الجائزة على مبالغ مالية بلغت 300 ألف ريال .

وقد حقق طلاب منطقة المدينة المنورة المراكز التالية :

المركز الأول في الفرع الأول (كامل القرآن ) للطالب سلمان طاهر إسماعيل من ثانوية مأرز الإيمان وحصل على السيارة المخصصة للمسابقة .

المركز الأول في الفرع الثالث (١٥جزء) للطالب باسل بلال نور ولي من ثانوية مأرز الإيمان

المركز الأول في الفرع الرابع (١٠ أجزاء) للطالب عبدالله عمر السفياني من ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود .

المركز الثالث في السيرة النبوية للطالب عبادي عبدالله الشنقيطي من متوسطة الإمام ورش

المركز الرابع في الفرع الخامس(٥ أجزاء) للطالب يعلى المنذر السحيباني من ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود .

المركز الخامس في الفرع الثاني (٢٠جزء) للطالب خالد حسن الحبيشي من ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود .

بدوره ونيابة عن منسوبي تعليم المنطقة هنأ مدير عام التعليم الأستاذ / ناصر العبدالكريم ، الطلاب الفائزين وأولياء أمورهم ومعلميهم ومدارسهم وإدارة التوعية الإسلامية وكافة منسوبي الإدارة بهذا الانجاز الكبير ، مقدماً شكره العميم والخاص للأستاذ محمد البلوشي الذي أشرف تدريب الطلاب الفائزين وجميع المشاركين في المسابقة من تعليم المنطقة ، سائلين الله للفائزين البركة ودوام التوفيق والنجاح .