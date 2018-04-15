أمير تبوك يزف الدفعة الثانية عشرة من خريجي وخريجات جامعة تبوك

المناطق _تبوك

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، تقيم جامعة تبوك حفل خريجيها وخريجاتها الثاني عشر في مدينة الملك خالد الرياضية مساء يوم الثلاثاء القادم ١ / ٨ / ١٤٣٩ .

وبهذه المناسبة صرح معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي قائلا : إن رعاية سموه لهذا الحفل تعد تتويجا ولفتة كريمة من سموه يشارك من خلالها أبناءه وبناته فرحتهم وابتهاجهم بيوم تخرجهم بعد سنوات من الجد والاجتهاد حتى وصلوا لهذه اللحظة ، مثمنا لسموه تشريفه ورعايته لهذا الحفل واهتمامه الدائم بالجامعة ورعاية كافة منجزاتها وبرامجها.

وقال: إن الجامعة لتسعد بأن تخرج الدفعة الثانية عشرة من طلابها وطالباتها ، والتي بلغ عدد خريجيها ٨٤٣٣ خريجا وخريجة من مختلف الكليات في مراحل البكالوريوس والدبلوم والماجستير ، وتزفهم إلى وطنهم مسلحين بأدوات العلم والمعرفة ومؤهلين التأهيل العلمي والعملي ، مما سيمكنهم من المشاركة في بنائه وتحقيق طموحاته التنموية ، وهم يضعون نصب أعينهم أملهم في أن يكونوا كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في تحقيق مضامين وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

واختتم معاليه حديثه بقوله : إن هذا اليوم هو موعد فرح تتألق فيه الطموحات وتبتهج القلوب وتسعد فيه الجامعة وهي ترى طلابها وطالباتها ينهون مرحلة مهمة من حياتهم ويبدأون مرحلة أخرى وتمنى معاليه من الله تعالى أن يوفق الجميع لمافيه رفعتهم وتحقيق طموحاتهم