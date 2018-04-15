هيئة السياحة تستعد للمشاركة في سوق السفر العربي بدبي

المناطق _ الرياض

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني استعدادها لمشاركة المملكة في معرض سوق السفر العربي (ATM) الذي تنطلق فعالياته في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من22 إلى25 ابريل 2018م.

وصرح نائب الرئيس للتسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبد الله بن عبد الملك المرشـد أن مشاركة المملكة في سوق السفر العربي ممثله في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع عدد من شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، تحظى باهتمام ودعم كبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وذكر المرشد أن المؤسسات السياحية في المملكة حققت في حجم الايرادات نسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من (9.2%)، مشيرا إلى أن التواجد العالمي بهذا المعرض يؤكد أن غالبية دول العالم تعي أهمية هذه الصناعة في وقتنا الراهن.

وتابع بان المشاركة تعد فرصة مناسبة للتأكيد على ما تتمتع به المملكة من مكانة بارزة على المستويين الإقليمي والدولي، في نقل الواقع السياحي السعودي الذي يشكل اليوم لبنة اساس في الناتج الاجمالي المحلي غير البترولي للسعودية، وكذلك الاطلاع على حركة التطور والتنمية في المملكة، وما تولية من اهتماما كبيرا بالسياحة والتراث الوطني باعتبارها صناعة اقتصادية ومولدة لفرص عمل، كما تشكل المشاركة فرصة لاستقطاب الاستثمارات السياحية من الأسواق الدولية، إلى جانب تمكين الشركات السعودية المشاركة من تطوير خدماتها ومنتجاتها.

ولفت الى ان سوق السفر العربي يقام سنويًا ويعتبر أكبر حدث دولي للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى الاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويجتذب مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه نحو 150 دولة، ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى3000 آلاف جهة، ويحضر المعرض سنويًا ما يزيد عن 1000إعلامي، وأكثر من 40،000 زائر من المتخصصين من مختلف الدول، مقدماً تحت مظلة واحدة فرصة فريدة للالتقاء، والتواصل، والقيام بالأعمال التجارية.

وعن الجهات السعودية المشاركة في جناح المملكة، أوضح المرشد الى أن جناح الهيئة يشمل مشاركة أكثر من (60) جناحا للعارضين من القطاعين الحكومي والخاص، وتعرض من خلاله حزمة من برامج ومبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني مثل (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ومبادرة السعودية وجهة المسلمين، إضافة إلى مبادرات الاستثمار والتطوير السياحي).

ومن الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح المملكة: الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهيئة العامة للطيران المدني، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى مشاركة الخطوط الجوية السعودية بجناح منفصل .

وأوضح المرشد ان مشاركه الشركات السعودية السياحية ، تهدف الى تطوير استثماراتها واكتساب الخبرات العالمية، ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات مع المهتمين بالدخول للسوق السعودي، ومن هذه الجهات طيران ناس، فندق الفيصلية، شركة مواسم للسياحة، مجموعة فنادق فيرمونت ومجموعة من الجهات المتخصصة في القطاع الفندقي وخدمات السياحية والسفر تشمل وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية .

مضيفا أن جناح المملكة في المعرض صمم ليعكس هوية المملكة ومقوماتها السياحية باستخدام التقنيات المتطورة والتفاعلية للعروض والصور والافلام، الى جانب التعريف بالمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، كما يحتضن اجنحة وقاعة لتنظيم اللقاءات مع المشاركين وكبار الشخصيات والإعلاميين والزوار والشركات الاستثمارية، ومتوقعا أن يحظى جناح المملكة بإقبال كبير من الزوار.