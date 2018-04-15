‏”سعود الطبية” تنقذ ثلاثينيًا من شلل نصفي

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بوحدة العمود الفقري في قسم جراحة العظام مريضًا ثلاثينيًا من شلل نصفي، بعد قدومه للمدينة يشكو من آلام في الظهر.

وأوضح استشاري جراحة العمود الفقري د.عبدالله حمد بأن الفحوصات الإشعاعية أظهرت وجود تآكل شديد في الفقرات الصدرية الخامسة والسادسة، و كذلك في الفقرة القطنية الخامسة ، مع تآكل أقل شدة في الفقرة الصدرية الثانية عشر، إضافة إلى الفقرتين القطنية الأولى والعجزية الأولى.

وبين د.حمد بأن المريض كان مهددًا بالشلل، خاصة من مستوى الفقرة الصدرية السادسة، والقطنية الخامسة، وأن الفحوصات رجحت وجود درن (سل) بالفقرات.

وأضاف : أعطي المريض علاجًا لدرن الفقرات من أربعة أدوية، وأجريت له عملية تثبيت للفقرات الصدرية العليا، وتثبيت آخر للفقرات القطنية والعجزية، مع أخذ عينات من الفقرات المصابة للتشريح النسيجي، ولا يزال يتلقى العلاج وحالته في تحسن مستمر.

الجدير بالذكر أن قسم جراحة العظام بمدينة الملك سعود الطبية، عرف بنجاحاته خلال العقود الماضية، حيث يجري العديد من الجراحات المعقدة والنادرة، ويضم كفاءات وطنية كبيرة وخبرات عالية.