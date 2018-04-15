سمو المدير التنفيذي لـ(قياس) يشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للقياس في التعليم في (نيويورك)

المناطق - نيويورك

شارك المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم اليوم، الأحد في فعاليات الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للقياس في التعليم، الذي عقد على هامش الاجتماع السنوي لمؤتمر الجمعية الأمريكية للبحوث التربوية، خلال الفترة 26 – 30 رجب 1439هـ في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي مشاركة المركز في هذا الاجتماع بجلسة علمية بعنوان “التطورات الجديدة في ممارسة القياس في المركز الوطني للقياس”، برئاسة سمو المدير التنفيذي لمركز “قياس” الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، وعضوية كل من النائب لقطاع القياس والاختبارات الدكتور عبدالله القاطعي، والمستشار في المركز الأستاذ الدكتور ديمتر ديمتروف، ومدير إدارة القياس الدكتور خليل بن عبدالرحمن الحربي، وعضو اللجنة العلمية الدكتورة إيلينا جرونجونجي من جامعة هيوستن في ولاية تكساس. وسوف تترأس الجلسة الأستاذة الدكتورة لندا كوك الخبيرة العالمية في مجال القياس وإحدى منسوبي منظمة خدمات الاختبارات التربوية، ومقررا الجلسة هما العالمان الأستاذ الدكتور كورت جيزنج، من جامعة نبراسكا ومدير مركز بوروس للاختبارات في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ الدكتور ويليام هاريس، رئيس رابطة ناشري الاختبارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف يتحدث المشاركون في هذا الجلسة عن ثلاثة مشاريع جديدة تنافس عالميًّا في مجال القياس، الأول منها عن منهجية جديدة لمعادلة وحساب درجات الطلاب في اختبارات المركز تسمى “نظام درجات الدلتا”، والمشروع الثاني يأتي “تجاوبًا مع التطورات العلمية في مجال القياس والتوجه نحو الاختبارات الحاسوبية التكيفية/ التفاعلية في مجال الاختبارات واسعة النطاق، حيث طور المركز نموذجًا حاسوبيًا تكيفيًّا/ تفاعليًّا يعتمد في تطبيق أقسام اختباراته للقبول الجامعي على ثلاث وأربع مراحل ينتقل الطلاب خلالها على حسب مستويات أدائهم في أسئلة هذه الاختبارات”، وأما المشروع الثالث فيأتي “تجاوبًا مع سد النقص في الميدان التربوي والإكلينيكي في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية لمقاييس الذكاء الفردي المكيفة على البيئة العربية، وسعيًا من المركز لتطوير مقياس ينافس عالميًّا، طور المركز بطارية قياس تفاعلية على الآيباد للذكاء الفردي تقلل من تأثير الفاحص الإكلينيكي في إدارة البطارية وتسجيل النتائج وإعداد التقارير. وقد طُورت هذه البطارية وفق أحدث النظريات النفسية والتربوية في مجال الذكاء والقدرات والمهارات العقلية الخاصة وغيرها من السمات المهمة في التشخيص الإكلينيكي للطالب”.

يشار إلى أن هذا التجمع يعدُّ أكبر تجمع دولي لباحثي التعليم في العالم؛ إذ يحضره أكثر من 14000 عالم من جميع أنحاء العالم لتعزيز الاتجاهات الجديدة في البحث والاختبارات والتقويم والتعلم والتعليم من خلال أكثر من 2600 جلسة، و 10000 محاضِر، وتعدُّ الجمعية الأمريكية للبحوث التربوية أكبر رابطة بحثية وطنية متعددة التخصصات مكرسة للدراسة العلمية للتعليم والتعلم، وقد تأسست عام 1916، ومهمتها تقديم المعرفة حول التعليم، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالتعليم، وتشجيع استخدام البحوث لتحسين التعليم وخدمة الصالح العام.

ويعتبر المجلس الوطني للقياس في التعليم، جمعية مهنية للأفراد المشاركين في التقويم والاختبارات والجوانب الأخرى للقياس التعليمي، ويشارك أعضاؤها في بناء واستخدام الاختبارات المعيارية، والأشكال الجديدة للتقويم، بما في ذلك التقويم القائم على الأداء، وتصميم البرامج وتقويمها.