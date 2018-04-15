احدث الأخبار

أمير عسير يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بالسعودية للكهرباء
أبرز المواد
 سمو المدير التنفيذي لـ(قياس) يشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للمجلس الوطني للقياس في التعليم في (نيويورك)
دولي
 ‏”سعود الطبية” تنقذ ثلاثينيًا من شلل نصفي
أبرز المواد
 هيئة السياحة تستعد للمشاركة في سوق السفر العربي بدبي
أبرز المواد
 أمير تبوك يزف الدفعة الثانية عشرة من خريجي وخريجات جامعة تبوك
أبرز المواد
 البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يستطلع خبرات مكتب لندن للمتحدثين
أبرز المواد
 تعليم المدينة يحصد ثلاثة مراكز أولى في مسابقة الوزارة للقرآن والسنة ” تدبر “
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة الرياض يدشن حملة “ما نستاهل …بيئتنا تستاهل”
أبرز المواد
 أمانة عسير تزيل أكثر من 8370 م2 من الأحواش المخالفة و 19 هيكلا تالفاً
منطقة عسير
 أمانة الرياض تطلق برنامج “عاون” للحفاظ على الحدائق والمرافق وتعزيز روح المواطنة
منطقة عسير
 “الفن التشكيلي” يزين مهرجان تمور الجوف
ثقافة وفنون
 خادم الحرمين الشريفين يُعلن تسمية القمة العربية التاسعة والعشرين بـ (قمة القدس)
أبرز المواد
وفاة الطفلة “ترف” التي تعرضت لعتداء من خادمة اثيوبية بـ الخرج

وفاة الطفلة “ترف” التي تعرضت لعتداء من خادمة اثيوبية بـ الخرج

أبرز المواد
قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

قادة الدول العربية يصلون إلى الظهران للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29

أبرز المواد
صور مواقع الأسلحة الكيماوية في سوريا قبل و بعد الضربات

صور مواقع الأسلحة الكيماوية في سوريا قبل و بعد الضربات

أبرز المواد
شاهد .. تجدد القصف والغارات في سوريا.. وضربات على مواقع إيرانية

شاهد .. تجدد القصف والغارات في سوريا.. وضربات على مواقع إيرانية

أبرز المواد

أمير عسير يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بالسعودية للكهرباء

أمير عسير يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بالسعودية للكهرباء
http://almnatiq.net/?p=566961
المناطق _ عسير

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس القطاع الجنوبي بالسعودية للكهرباء سابقاً المهندس ناصر بن سعيد الشريف يرافقه رئيس القطاع الجنوبي الجديد المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي صباح اليوم في مكتب سموه بالإمارة

وقدم سمو أمير عسير شكره وتقديره للمهندس” الشريف ” مثمناً جهوده خلال الفترة الماضية في قطاع الكهرباء بالمنطقة متمنياً له التوفيق والسداد في جميع جوانب الحياة

كما أكد سموه للمهندس ” السلولي ”  ضرورة بذل المزيد من الجهد وتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن و المواطن

روابط ذات صلة

‏”سعود الطبية” تنقذ ثلاثينيًا من شلل نصفي

‏”سعود الطبية” تنقذ ثلاثينيًا من شلل نصفي
هيئة السياحة تستعد للمشاركة في سوق السفر العربي بدبي

هيئة السياحة تستعد للمشاركة في سوق السفر العربي بدبي
أمير تبوك يزف الدفعة الثانية عشرة من خريجي وخريجات جامعة تبوك

أمير تبوك يزف الدفعة الثانية عشرة من خريجي وخريجات جامعة تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*