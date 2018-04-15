أمير عسير يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بالسعودية للكهرباء

المناطق _ عسير

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس القطاع الجنوبي بالسعودية للكهرباء سابقاً المهندس ناصر بن سعيد الشريف يرافقه رئيس القطاع الجنوبي الجديد المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي صباح اليوم في مكتب سموه بالإمارة

وقدم سمو أمير عسير شكره وتقديره للمهندس” الشريف ” مثمناً جهوده خلال الفترة الماضية في قطاع الكهرباء بالمنطقة متمنياً له التوفيق والسداد في جميع جوانب الحياة

كما أكد سموه للمهندس ” السلولي ” ضرورة بذل المزيد من الجهد وتقديم الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن و المواطن