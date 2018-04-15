أمير نجران يهنئ سارة الحازمي لفوزها بجائزة الشيخة حصة

المناطق _ نجران

هنأ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الطالبة سارة بنت حسين بن يحيى الحازمي، على فوزها بالمركز الثاني بجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان الدولية، في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً، والمقامة بنسختها السابعة، في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سموه في اتصال هاتفي بوالد الطالبة، ظهر اليوم، عن فخره بفوز الطالبة، التي مثلت طالبات المملكة خير تمثيل، وجسّدت ما عليه أبناء وبنات الوطن، من حسن التنشئة، والتمسك بتعاليم الدين الحنيف، والأخذ بمصادر التشريع الإسلامي.

وأكد حسين الحازمي، أن ما حصلت عليه ابنته، جاء بفضل الله تعالى، ثم بفضل ما يبذله ولاة أمر هذه البلاد من الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم، وحفظه وتطبيق أحكامه، معبرًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على لفتته الكريمة، وتحفيزه وتشجيعه للمتميزين من الطلاب والطالبات.