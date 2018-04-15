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الخدمة المدنية تبدأ استقبال طلبات التقديم على الوظائف الصحية للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها

الخدمة المدنية تبدأ استقبال طلبات التقديم على الوظائف الصحية للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها
http://almnatiq.net/?p=567005
المناطق - واس

بدأت وزارة الخدمة المدنية اليوم, بالتعاون مع الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها, في استقبال طلبات التقديم للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الخميس الماضي، حيث سيستمر التقديم عليها حتى السادس من شهر شعبان القادم.
وأوضحت الوزارة, أن الإعلان للراغبين في التقدم على هذه الوظائف والحاصلين على المؤهلات العلمية سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها من خلال نظام جدارة.

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