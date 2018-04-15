أمير الجوف استقبل مدير شرطة المنطقة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط، الذي قدم لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف .

وفي بداية اللقاء استمع سمو أمير منطقة الجوف من اللواء قحاط عن سير العمل في المنطقة والجهود التي يبذلها رجال الأمن في المحافظة على أمن المنطقة ، بالإضافة إلى العمل على تتبع مخالفي نظام الإقامة .

وفي نهاية اللقاء ثمن الأمير بدر بن سلطان جهود رجال الأمن في جميع قطاعات وأفرع الأمن العام، متمنيا لهم التوفيق .