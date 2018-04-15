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أمير الجوف يلتقي مدير فرع وزارة العمل ومدير تلفزيون المنطقة

أمير الجوف يلتقي مدير فرع وزارة العمل ومدير تلفزيون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=567011
المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم بمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالعزيز بن زايد الرويلي ، يرافقه مدراء الفروع في المنطقة والمحافظات لإدارات دار الرعاية الاجتماعية، ومركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة، ووحدة الحماية الاجتماعية، ومكتب الضمان الاجتماعي، ووحدة المعاشات والخدمات المساندة .
وفي بداية اللقاء قدموا لسمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، متمنين لسموه التوفيق .
ثم استمع سموه خلال اللقاء من مدير عام فرع الوزارة ومدراء الإدارات لشرح عن مهام الفرع والإدارات التابعة، مطلعاً على سير العمل فيها ، متمنياً سموه لهم التوفيق في العمل .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام تلفزيون المنطقة حمد بن حمود العريض الذي قدم لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .

كما استعرض سموه خلال الاستقبال سير العمل في تلفزيون المنطقة والمحافظات والأنشطة والبرامج التي يقدمها ، والعمل على إبراز المناسبات والتغطيات الإعلامية للمنطقة، واحتياجات العمل في فرع المنطقة .

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