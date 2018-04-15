أمير الجوف التقى الرئيس التنفيذي لمجلس الشباب ونوابه

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المناطق - الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم بالرئيس التنفيذي لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي ، يرافقه رؤساء اللجان والنواب في محافظات ومراكز المنطقة ، الذين قدموا لسموه التهنئة بالثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .

بعد ذلك دارت أحاديث وديه بين سمو الأمير بدر بن سلطان والشباب حول التطلعات والآمال المعقودة على شباب هذا الوطن، والتي تسهم في تنميته ورفعته في كافة المجالات .

وأعربوا عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على ما استمعوا إليه من توجيهات وما يحظون به من دعم لبرامجهم وأنشطتهم المتنوعة في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة .

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