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خادم الحرمين يلتقي الرئيس اللبناني

خادم الحرمين يلتقي الرئيس اللبناني
http://almnatiq.net/?p=567017
المناطق - واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، يرافقه دولة رئيس الوزراء سعد الحريري، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائية، وتطورات الأوضاع والجهود تجاهها بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، والوفد الرسمي المرافق للرئيس اللبناني.

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