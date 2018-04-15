ولي العهد يلتقي رئيس السودان

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، فخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، والوفد الرسمي المرافق للرئيس السوداني.