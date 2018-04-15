خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس العراقي

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق، وبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، والوفد الرسمي للرئيس العراقي.