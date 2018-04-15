خادم الحرمين الشريفين يلتقي ملك البحرين

المناطق - واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك على هامش انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة .

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالله آل الشيخ، والوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين.