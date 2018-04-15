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“التجارة” تطلق رخص التخفيضات الموسمية عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

“التجارة” تطلق رخص التخفيضات الموسمية عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=567067
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إطلاق خاصية جديدة في نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني تمكن أصحاب المراكز والمحال التجارية من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة مثل موسم ما قبل شهر رمضان المبارك، وموسم إجازة منتصف العام، والاحتفاء باليوم الوطني، ومهرجان الرياض للتسوق والترفيه.

وأشارت الوزارة أنه لن يتم خصم أيام التخفيضات في هذه المواسم من رصيد التخفيضات المتاح سنوياً للمحال التجارية، مبينة تقديم هذه الخدمة ابتداء من شهر “نيسان” أبريل 2018م الجاري وذلك بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق مثل هذه الخاصية في النظام الإلكتروني لتراخيص التخفيضات يأتي من دورها الفعّال لتحفيز وتمكين أصحاب المحال التجارية للاستفادة من هذه المواسم التي تمتاز بزيادة نسبة المتسوقين عن باقي أيام السنة، مما سيتيح لهم فرصة الاستفادة منها حيث ستكون التخفيضات في هذه المواسم أوسع وأشمل.

ودعت الوزارة المستفيدين من الخدمة إلى الدخول على الموقع الإلكتروني (Sales.mci.gov.sa) واختيار نوع التراخيص ومن ثم اختيار التراخيص الموسمية وتسجيل العلامة التجارية، أو رقم السجل التجاري، أو الوكالة وأخيراً رفع قائمة بالمنتجات المشمولة في ترخيص التخفيضات الموسمية.

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