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وفاتين وثلاث إصابات في حوادث مرورية بالباحة

وفاتين وثلاث إصابات في حوادث مرورية بالباحة
http://almnatiq.net/?p=567086
المناطق-الباحة

لقي شخص وامرأة مصرعهما فيما أصيب ثلاثة في حادث مروري وقع اليوم في العقيق – گرا الحائط – طريق شريان.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات عن حادث تصادم بين مركبتين من نوع جيب فور شنر ، وكراسيدا ،وتم توجيه أربع فرق اسعافية من الهلال الاحمر والقيادة الميدانيه ، وفرقة من اسعاف الصحة حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول أول فرقة إلى الموقع تمت مباشرة الحادث من قبل فرقة اسعاف الهلال الاحمر بالعقيق ، واتضح وجود حالة متوفي بعد الكشف عليها ، وأربع اصابات اخرى ، ثلاث اصابات متوسطة لطفل وطفلة ، اعمارهم 7 سنوات ، و8 سنوات ، والاصابة الثالثة كانت لخال الاطفال ، وتم التعامل معها اسعافياً بالموقع ، اما الاصابه الرابعة كانت لأم الاطفال ، والتي كانت محتجزة ، حيث توقف لديها القلب والتنفس ، وتم التعامل معها وعمل CPR انعاش قلبي ونقلها من قبل فرق الهلال الاحمر لمستشفى العقيق العام واعلن وفاتها بعد عمل الانعاش القلبي لها من قبل الاطباء بالمستشفى ، سائلًا الله الشفاء للمصابين .

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