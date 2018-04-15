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بحضور محافظة القرى دعوي الأطاولة يوقع شراكة مع مجلس الشباب ولجنة الاسر المنتجة
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بحضور محافظة القرى دعوي الأطاولة يوقع شراكة مع مجلس الشباب ولجنة الاسر المنتجة

بحضور محافظة القرى دعوي الأطاولة يوقع شراكة مع مجلس الشباب ولجنة الاسر المنتجة
http://almnatiq.net/?p=567091
المناطق-الباحة

بحضور محافظ القرى خالد العبيلان وقع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة اتفاقية شراكة مع مجلس شباب المحافظة تهدف لاستفادة الشباب من القاعات والمرافق والصالات الترفيهية والمكتبة العلمية بمبنى المكتب بالاضافة للتعاون المشترك في كل مايخدم الشباب داخل نطاق المكتب.

كما تم توقيع شراكة مماثلة بين المكتب ولجنة الأسر المنتجة بالمحافظة لتشغيل الأسر المنتجة بمشروع افطار صائم الذي يشرف عليه المكتب خلال شهر رمضان بالاضافة للاستفادة من مرافق المبنى النسائي وما يمتلكه من قاعات تعليمية ومرافق اخرى.

من جهته أكد خالد العبيلان أن الشراكات المجتمعية بين الجهات التعاونية تأتي ضمن توجيهات أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله وتتوافق مع أهداف رؤية 2030 الداعمة للشباب واحتياجاتهم بالاضافة لتعزيز الإنتاج الأسري ونقل الأسر المنتجة إلى منصات توزيع أكبر وعمل أكثر إحترافية

فيما ذكر مدير مكتب الأطاولة سعيد بن يحيى الهرش بأن المكتب يسعى لتوسيع الشراكات لتعم الفائدة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع وأنه سبق ذلك توقيع وتفعيل العديد من الشراكات المماثلة ..

من جهته قدم رئيس لجنة الأسر المنتجة وأمين مجلس شباب المحافظة إبراهيم سعيد بخروش شكره وتقديره لمحافظ القرى على دعمه للشباب من خلال ترأسه للمجلس وتوجيهاته بتنفيذ مايتطلع له الشباب ولدعمه للأسر المنتجه بالمحافظة.

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