وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي الفيفي

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أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين ، بعد صلاة العصر اليوم بجامع المحميد بمحافظة العارضة ، صلاة الميت على الشهيد الجندي محمد بن موسى محمد الفيفي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بقطاع الحرث بالحد الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم ، عبر أخوة وذوي الشهيد “الفيفي” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدّى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية ، محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة وعددا من مشايخ واهالي المحافظة.