أمانة الاحساء : خطوات متواصلة لإزالة ” الحظائر العشوائية “

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أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه وضمن مبادرة إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري ، تواصل وكالة الخدمات بالامانة ممثلة بلجنة متابعة المطابخ والملاحم والاحواش بالتنسيق مع قطاعات عدة تضم ” المحافظة، الجهات الأمنية ، أرامكو السعودية ” جهودها لإزالة حظائر ” احواش ” المواشي في كافة مداخل الاحساء وكذلك تلك القريبة من الاحياء ، وذلك بحسب مااشار اليه رئيس اللجنة رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي ذكر انه تم توجيه الإنذارات لاصحاب حوالي 240 حظيرة ” حوش ” وامهالهم فترة محددة لازالتها وفي حال عدم الاستجابة سيتم ازالتها بعد انتهاء المهلة ، مشيراً الى ان اعمال اللجنة متواصلة في مواقع عدة من ابرزها ( طريق الرياض ، طريق المطار ، الدائري الجنوبي ، طريق الظهران، طريق العقير الجديد ، الاحواش المتواجدة بالقرب من الاحياء السكنية ) .

وأضاف الهزوم .. الأمانة تسعى من خلال تكثيف جهودها لإزالة الحظائر ” الاحواش ” العشوائية الى إزالة عنصر من عناصر التشويه البصري في مداخل وطرقات المحافظة في ظل وجود تنظيم خدمي لتلك الحظائر في منطقة سوق المواشي ، لافتاً الى ان مهام اللجنة تتركز في مراقبة الذبح العشوائي في المطابخ والحظائر العشوائية وداخل المزارع ومراقبة تقيد محال اللحوم بالاشتراطات الصحية ومتابعة ما يخص الحظائر القريبة من النطاق العمراني وفي الطرقات والعمل على ازالتها.