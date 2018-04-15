بدر بن سلطان دشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بالجوف

المناطق - الجوف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة بحضور معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف أزاح الستار إيذاناً بافتتاح المبنى ، ثم تجول سموه داخل أقسام المبنى مستمعا الي شرح عنها ، حيث بلغت المساحة الإجمالية للموقع 2450 متر مربع وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 20 مليون ريال جهز باحدث وسائل التقنيه الحديثة وقاعات الاجتماعات والاتصال المرئي .

ثم القى معالي رئيس ديوان المراقبة كلمة بهذه المناسبة ، قدم فيها التهنئة للأمير بدر بن سلطان على الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف ، كما قدم الشكر لسموه على افتتاح هذا المبنى الذي أسس على أحدث طراز ، مبينا ان العمل على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أداء إنتاج الموظفين والذي نسعى له ، حاثا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والاسهام في إنجاح منظومة الأداء .

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة الجوف مدراء الفروع السابقين والحالي ، كما تسلم سموه من معالي الرئيس درعا بهذه المناسبة .