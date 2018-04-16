أسامة هوساوي يودّع الهلال وينتقل إلى الوحدة

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أعلن حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة أن أسامة هوساوي قائد نادي الهلال السعودي السابق، بات لاعبًا وحداويًا اعتبارًا من الموسم المقبل.

وقال حاتم خيمي خلال تصريحات تلفزيونية:”هوساوي بات وحداويًا اعتبارًا من الموسم المقبل”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن انتقال اللاعب إلى النادي المكي قد جاء بدعم من تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة، علمًا بأن الوحدة هو النادي الذي انطلق منه هوساوي إلى عالم النجومية والاحتراف.

وكان اللاعب قد غرّد صباح اليوم الأحد، موجهًا الشكر لجماهير الهلال على دعمهم ومساندتهم له طيلة السنوات الست التي شارك فيها مع الزعيم.

ولعب هوساوي لأندية: الوحدة، والهلال، والأهلي، وحقق الدوري مع الأخيرين، وسبق له الاحتراف في أندرلخت البلجيكي، لكن لم يكتب للتجربة النجاح.