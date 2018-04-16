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دفاعات التحالف تعترض صاروخين باليستيين حوثيين استهدفا “المخا” اليمنية

دفاعات التحالف تعترض صاروخين باليستيين حوثيين استهدفا “المخا” اليمنية
http://almnatiq.net/?p=567116
المناطق - الرياض

اعترضت منظومة الدفاع الجوية للتحالف العربي، مساء الاحد، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتجاه مدينة المخا الساحلية غرب اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية ان دفاعات التحالف اعترضت صاروخين باليستيين فوق سماء مدينة المخا، ودمرتهما دون تسجيل اي اضرار بشرية او مادية.

ولم يتم التحقق من مكان اطلاق الميليشيات لهذه الصواريخ.

وكثفت ميليشيات الحوثي في الفترة الاخيرة من اطلاق صواريخ باليستية، باتجاه المحافظات اليمنية المحررة، والاراضي السعودية، مع هزائمها الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليها في كافة الجبهات، لكن الدفاعات الجوية للتحالف تعترضها في كل مرة، وبعضها يفشل اطلاقها.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، ايران بتزويد ميليشيات الحوثي بهذا النوع من الصواريخ الباليستية، التي لم تكن موجودة ضمن العتاد العسكري للجيش اليمني الذي نهبته الميليشيات، وهو ما يؤكده تقرير لجنة فريق الخبراء التابع للامم المتحدة والمعني بالعقوبات في اليمن.

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