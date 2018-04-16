بحثنا عن العنوان فلم نجده .. صورة للأمير محمد بن سلمان وقادة عرب أبلغ من 1000 عنوان

المناطق - الرياض

في بعض الأوقات، يقف الشخص عاجزا عن وصف صورة يراها أو موقفا شاهده أو كلمات سمعها، لأنها تكون أبلغ من أية كلمات أو إيجاز للمعاني المنبثقة منها.

آخر هذه الصور، صورة تنقلها لكم “المناطق” وستتناقلتها ملايين من الشعوب العربية، جمعت “المحبين” من الشرق إلى الغرب من زعماء وقادة الدول العربية.

وتضمنت الصورة الأمير محمد بن سلمان وإلى جانبه الشيخين محمد بن راشد ومحمد بن زايد وإلى جانبهم رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، وعلى الجانب الآخر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وإلى جانبه ملكي البحرين والأردن وعلى طرفي الجلسة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

الصورة خلت من رسميات وبروتوكولات القصور الملكية والرئاسية والاجتماعات المتحفظة، واكتفت بالعفوية الشديدة والأخوة العميقة المتجذرة بين الجالسين.. أدامها الله.