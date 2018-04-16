“البالستيكية” تضرب مصداقية إعلام الإخوان والإرهاب بـ”صاروخ” .. في مقدمتهم “الجزيرة”

المناطق - وكالات

سارع الإعلام الموالي لتنظيم الإخوان والناشطون التابعون للجماعة المصنفة إرهابية، إلى انتقاد كلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حين أدان استهداف ميليشيات الحوثي للسعودية، بصواريخ باليستية.

وفي كلمة خلال القمة العربية التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة الأحد. قال السيسي، إن “مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستيكية”.

ولم يكن انتقاد المنابر الإعلامية الموالية للإخوان مبنيا على أساس علمي، حيث اعتقدت أن الرئيس المصري وقع في زلة لسان، على اعتبار أنه قال صواريخ بلاستيكية.

إلا أن ما جاء على لسان السيسي كان صحيحا، وفق خبراء، فقد نطقها انطلاقا من اللفظ الإنجليزي وهو “ballistic missile”، واضعا بذلك الساخرين في موقف محرج لا يحسدون عليه.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، قال الخبير الاستراتيجي المصري العميد، سمير راغب، إن مصطلح “بالستيكية” متداول، ويستخدم في الجيش المصري.

وأضاف راغب أن ضباط وأفراد الجيش المصري يستخدمون، للإشارة إلى هذا النوع من الصواريخ، مصطلح “بالستيكية” و”باليستي” على حد سواء على غرار “لوجستية ولوجستيكية” إذ أن هذه “المصطلحات أصلها غربي وتختلف طريقة نطقه من شخص لآخر”.

وتابع المتحدث، بصفته خبير تسليح، أنه سمع هذه عبارة صورايخ “بالستيكية” آلاف المرات، كما أنه هو نفسه يستخدم في أكثر الأحيان العبارة نفسها.

وذكر راغب، وهو أيضا رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن “جماعة الإخوان سارعت إلى انتقاد السيسي دون الرجوع إلى أي أساس متين” ما أوقعهم مرة أخرى في شر أعمالهم.