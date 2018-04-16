سان جيرمان يسحق موناكو ويحرز لقب الدوري الفرنسي

المناطق - وكالات

انتزع باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه عقب فوزه على منافسه موناكو 7-1 في استاد بارك دي برينس.

وحسم سان جرمان اللقب قبل 5 مراحل على ختام الموسم بعدما ابتعد في الصدارة بفارق 17 نقطة عن موناكو الذي سبق له أيضا أن خسر معركة مسابقة كأس الرابطة أمام النادي الباريسي بالسقوط أمامه صفر-3 في المباراة النهائية التي أقيمت أواخر آذار/مارس.

ويملك سان جيرمان فرصة إحراز الثلاثية المحلية كونه ما زال يدافع عن لقب الكأس الفرنسية وهو سيلتقي كاين الأربعاء في نصف النهائي.