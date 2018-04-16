احدث الأخبار

سان جيرمان يسحق موناكو ويحرز لقب الدوري الفرنسي
أبرز المواد
 شاهد.. سيارة بدون لوحات كادت تتسبب بكارثة على طريق سريع
أبرز المواد
 هل التصوير ممنوع في الواجهة البحرية؟.. أمانة جدة توضح
أبرز المواد
 “البالستيكية” تضرب مصداقية إعلام الإخوان والإرهاب بـ”صاروخ” .. في مقدمتهم “الجزيرة”
أبرز المواد
 للرجال .. احذروا قلة النشاط “تسبب” مشكلات بالمثانة
أبرز المواد
 بحثنا عن العنوان فلم نجده .. صورة للأمير محمد بن سلمان وقادة عرب أبلغ من 1000 عنوان
أبرز المواد
 مقتل 13 عنصرا من الحوثي ‏في معارك مع الجيش اليمني بتعز
أبرز المواد
 لا تتناول اللحوم بهذه الطريقة .. تصيبك بأمراض الكبد والسكري
أبرز المواد
 بالفيديو: هل “بلاستيكية” السيسي هفوة أم واقع!؟.. متابعون ينتقدون بعض هفوات محرجة لزعماء رصدتها العدسات
أبرز المواد
 دفاعات التحالف تعترض صاروخين باليستيين حوثيين استهدفا “المخا” اليمنية
أبرز المواد
 أسامة هوساوي يودّع الهلال وينتقل إلى الوحدة
أبرز المواد
 بدر بن سلطان دشن مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بالجوف
منطقة الجوف
بالفيديو: هل “بلاستيكية” السيسي هفوة أم واقع!؟.. متابعون ينتقدون بعض هفوات محرجة لزعماء رصدتها العدسات

بالفيديو: هل “بلاستيكية” السيسي هفوة أم واقع!؟.. متابعون ينتقدون بعض هفوات محرجة لزعماء رصدتها العدسات

أبرز المواد
وفاة الطفلة “ترف” التي تعرضت لعتداء من خادمة اثيوبية بـ الخرج

وفاة الطفلة “ترف” التي تعرضت لعتداء من خادمة اثيوبية بـ الخرج

أبرز المواد
بعد تجمهر بعض المواطنين.. وجهاء يعتذرون لأمير مكة عن تجمهر بعض أفراد قبيلتهم في الطائف

بعد تجمهر بعض المواطنين.. وجهاء يعتذرون لأمير مكة عن تجمهر بعض أفراد قبيلتهم في الطائف

أبرز المواد
صور مواقع الأسلحة الكيماوية في سوريا قبل و بعد الضربات

صور مواقع الأسلحة الكيماوية في سوريا قبل و بعد الضربات

أبرز المواد

سان جيرمان يسحق موناكو ويحرز لقب الدوري الفرنسي

سان جيرمان يسحق موناكو ويحرز لقب الدوري الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=567157
المناطق - وكالات

انتزع باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه عقب فوزه على منافسه موناكو 7-1 في استاد بارك دي برينس.

وحسم سان جرمان اللقب قبل 5 مراحل على ختام الموسم بعدما ابتعد في الصدارة بفارق 17 نقطة عن موناكو الذي سبق له أيضا أن خسر معركة مسابقة كأس الرابطة أمام النادي الباريسي بالسقوط أمامه صفر-3 في المباراة النهائية التي أقيمت أواخر آذار/مارس.

ويملك سان جيرمان فرصة إحراز الثلاثية المحلية كونه ما زال يدافع عن لقب الكأس الفرنسية وهو سيلتقي كاين الأربعاء في نصف النهائي.

روابط ذات صلة

شاهد.. سيارة بدون لوحات كادت تتسبب بكارثة على طريق سريع

شاهد.. سيارة بدون لوحات كادت تتسبب بكارثة على طريق سريع
هل التصوير ممنوع في الواجهة البحرية؟.. أمانة جدة توضح

هل التصوير ممنوع في الواجهة البحرية؟.. أمانة جدة توضح
“البالستيكية” تضرب مصداقية إعلام الإخوان والإرهاب بـ”صاروخ” .. في مقدمتهم “الجزيرة”

“البالستيكية” تضرب مصداقية إعلام الإخوان والإرهاب بـ”صاروخ” .. في مقدمتهم “الجزيرة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*