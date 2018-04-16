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مقتل نجل أمين صنعاء الحوثي .. والتحالف يكثف غاراته الحدودية

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المناطق - وكالات

قتل علي حمود عباد، نجل أمين محافظة صنعاء باليمن، أثناء مشاركته بالمعارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية ضد قوات دعم الشرعية بمحافظة البيضاء، جنوب غربي البلاد.

ولقي عباد مصرعه في القتال على جبهة قانية في محافظة البيضاء، حيث تخوض قوات دعم الشرعية منذ أيام معارك مع المتمردين لاستعادة مناطق يسيطرون عليها.

وشنت قوات دعم الشرعية هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب، حيث أحد معاقل المتمردين.

وتركز الهجوم على موقع “يسبل” الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية بمديرية السوادية بالبيضاء، والتي تعتبر المركز الرئيسي للمتمردين.

واستكملت قوات دعم الشرعية السيطرة على جبل الحمام في جبهة حمالة شمالي لحج القريبة من تعز، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة على تجمعات للمتمردين الحوثيين على الشريط الحدودي مع نجران السعودية.

وتزامنت الغارات مع أخرى مماثلة استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في مديرية كتاف بصعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الإيرانية على الحدود مع السعودية.

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