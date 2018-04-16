بعد تداول فيديو له بالقمة العربية.. نائب رئيس الوزراء اليمني يلجم “خفافيش” الإرهاب

المناطق - وكالات

كشف نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالملك المخلافي حقيقة الفيديو الذي أظهره يتناول شيئا أثناء إلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمته في انعقاد القمة العربية الـ29.

وقال المخلافي إنه تناول دواء أُلزم طبيا بتعاطيه في موعده، وهو ما جعله يأخذه في منديل ورقي، واصفا ما أعقب ذلك من تحليلات بالسخف.

وأضاف: “أن يصبح تناولي لأدوية أنا ملزم طبيا بتناولها في موعدها قصة للتسلية والكذب فهو أمر يثير الشفقة على أصحاب الحملة، وأنا لا أتناول حتى السجائر”.

وأردف: “ولكن تابعوا مواقفي ستعرفون من وراء الحملة يساندهم (الفرغ) الذين ليس لهم عمل، والله المستعان”.